Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall nahe Quedlinburg

Quedlinburg (dpa/sa) –

Bei einem Zusammenstoß eines Kleinbusses mit einem Transporter bei Quedlinburg (Landkreis Harz) sind sechs Menschen verletzt worden. Der 69 Jahre alte Fahrer des Kleinbusses habe bisherigen Erkenntnissen zufolge auf der L66 beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Transporter übersehen, teilte die Polizei in Halberstadt mit. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrer sowie vier Kinder im Alter von 8 bis 15 Jahren verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die L66 an der Autobahnanschlussstelle Quedlinburg-Ost blieb für längere Zeit gesperrt. Der Schaden liegt bei rund 35.000 Euro.