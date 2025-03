Sechs Verletzte bei Unfall in Hamburg: darunter Fünfjährige

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem schweren Unfall in Hamburg sind sechs Menschen – unter ihnen ein fünfjähriges Mädchen – verletzt worden. Ein Kleinbus war am Sonntagabend nach Angaben eines Polizeisprechers auf der Luruper Hauptstraße Richtung Rugenbarg unterwegs, als der Wagen in den Gegenverkehr geriet und mit einem anderen Auto kollidierte. Der Fahrer des Kleinbusses wollte demnach einen Zusammenstoß mit einem ruckartigen bremsenden Wagen auf der eigenen Spur verhindern – und wich in den Gegenverkehr aus.

Ein fünfjähriges Mädchen aus dem entgegenkommenden Auto habe schwere Verletzungen erlitten. Auch ein 18-Jähriger und eine 23-Jährige wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht. Drei Männer im Alter von 20, 40 und 61 Jahren seien bei dem Unfall leicht verletzt worden.