Sechs Verletzte bei Unfall: Ein Mensch in Lebensgefahr

Lilienthal (dpa/lni) –

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos in Lilienthal im Landkreis Osterholz sind sechs Menschen verletzt worden – einer von ihnen ist in Lebensgefahr. Eine 36 Jahre alte Autofahrerin sei aus ungeklärten Ursachen mit ihrem Wagen in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dort prallte der Wagen in das Auto einer 65-Jährigen. Diese wurde schwer, ihre Beifahrerin lebensgefährlich verletzt. Die 36-Jährige und ihre Beifahrerin wurden bei dem Aufprall schwer, zwei Kinder, die sich ebenfalls in Auto befanden, leicht verletzt. Alle Verletzten wurden am Samstagabend in Krankenhäuser gebracht.