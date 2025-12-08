Sechs Verletzte bei Unfall auf B76 bei Eutin

Kräfte der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdiensts waren an der Unfallstelle im Einsatz. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Eutin (dpa/lno) –

Bei einem frontalen Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 76 in Höhe Eutin sind am Sonntagabend sechs Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Nach Angaben der Polizei war ein Auto nach der Kollision in einen Straßengraben geraten, während ein weiteres auf einer Verkehrsinsel zum Stehen kam.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren an der Unfallstelle im Einsatz. Alle sechs Insassen der beteiligten Autos wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die B76 musste für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt werden.