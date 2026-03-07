Sechs Verletzte bei Küchenbrand in Lilienthal

Drei Ersthelfer sehen Qualm aus einer Wohnung kommen und eilen zu Hilfe. (Symbolbild) Lino Mirgeler/dpa

Lilienthal (dpa/lni) –

Bei einem Küchenbrand in Lilienthal (Landkreis Osterholz) sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatte die neunjährige Tochter am Freitagabend den Herd eingeschaltet, auf dem ein Küchentuch lag, das Feuer fing.

Der Betreiber einer nahegelegenen Firma und zwei Bauarbeiter bemerkten den Qualm aus der Wohnung und eilten zu Hilfe. Sie löschten den Brand mit Wasser. Die drei Ersthelfer, sowie die Mutter und ihre beiden Kinder zogen sich leichte Rauchgasverletzungen zu. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.