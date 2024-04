Sechs Verletzte bei Brand in Helios-Klinikum in Schleswig

Schleswig (dpa/lno) –

Bei einem Brand im Helios-Klinikum in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) sind sechs Menschen verletzt worden, ein Mann davon schwer. Der 41-Jährige zog sich bei dem Feuer in der Klinik am Montagabend schwere Brandverletzungen zu und wurde in ein benachbartes Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Vier Pfleger und ein Arzt wurden leicht verletzt, sie erlitten Rauchvergiftungen. Die Brandursache war am Dienstag zunächst unklar.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 150.000 Euro. Das betroffene Zimmer ist derzeit nicht mehr benutzbar. Zuvor hatten andere Medien über den Brand berichtet.