Sechs Verletzte bei Autounfall in der Region Hannover

Garbsen (dpa/lni) –

Sechs Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in der Region Hannover verletzt worden – zwei von ihnen lebensgefährlich. Den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach sei ein 18-Jähriger mit seinem Wagen bei Rot über eine Ampelkreuzung in Garbsen gefahren, sagte eine Polizeisprecherin. Auf der Kreuzung prallte der Wagen dann gegen ein anderes Auto.

Der 18-Jährige und sein 16 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall in der Nacht laut Polizei lebensgefährlich verletzt. Eine 16-Jährige, die ebenfalls in dem Auto saß, sowie die drei Insassen des anderen Wagens wurden leicht verletzt. Alle kamen in ein Krankenhaus.