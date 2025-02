Sechs Menschen werden bei einem Unfall in Stolk verletzt. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Stolk (dpa/lno) –

Bei einem Autounfall in Stolk (Kreis Schleswig-Flensburg) sind am Nachmittag sechs Menschen leicht verletzt worden. Zwei Wagen waren dort gegen 16.39 Uhr kollidiert, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle sagte. Der Fahrer eines der Autos hatte dem anderen Wagen demnach die Vorfahrt genommen. Die Verletzten wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.