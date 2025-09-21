Sechs Menschen bei Autounfall leicht verletzt

Bei einem frontalen Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Transporter sind sechs Menschen leicht verletzt worden. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Beldorf (dpa/lno) –

Bei einem Unfall im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Ein Auto und ein Transporter seien in der Nähe der Grünentaler Hochbrücke am Samstagabend aus bisher unbekannten Gründen frontal zusammengestoßen, teilte ein Polizeisprecher mit. Das Auto sei nach dem Zusammenstoß auf dem Dach liegen geblieben.

Nach Eingehen des Notrufes sollen auch zwei Rettungshubschrauber an die Unfallstelle geschickt worden sein. Diese brachten die Notärzte für die medizinische Versorgung, wie es weiter hieß. Die zwei Insassen des Transporters sowie die vier Insassen des Autos seien mit leichten Verletzungen von Krankenwägen in die Krankenhäuser in Itzehoe und Rendsburg gebracht worden sein. Zuvor berichtete die «Hamburger Morgenpost».