Sechs Hapag-Lloyd-Schiffe stehen am Suezkanal noch im Stau

Das Containerschiff Frankfurt Express der Reederei Hapag-Lloyd liegt am Terminal Burchardkai. Foto: Christian Charisius/dpa/archivbild

Kairo/Hamburg (dpa) – Von der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd stehen am Suezkanal noch sechs Containerschiffe im Stau. Zwei Schiffe, die «Tsingtao Express» und die «Salahuddin», hätten ihre Reise inzwischen fortsetzen können, teilte Hapag-Lloyd am Dienstag auf ihrer Homepage mit. Weitere sechs Schiffe anderer Reedereien mit Hapag-Lloyd-Containern an Bord hätten schon zuvor im Rahmen der Partnerschaft den Umweg über das Kap der Guten Hoffnung genommen.

Hapag-Lloyd rechnet nach eigenen Angaben bis zum Wochenende mit einem Ende des Staus am Suezkanal. Die Reederei tue derzeit alles, um neuerliche Staus an den Zielhäfen und Terminals wegen des nun erwarteten erhöhten Schiffsaufkommens zu vermeiden. Genaue Routen und Ankunftszeiten der betroffenen Schiffe würden derzeit noch geprüft.

Wegen der tagelangen Blockade des Suezkanals durch die 400 Meter lange «Ever Given» haben sich nach Angaben der ägyptischen Kanalbehörde an beiden Kanalenden fast 370 Schiffe aufgestaut. Bis Dienstagvormittag verließen bereits erste Schiffe den Kanal, Dutzende durchquerten ihn, wie der Schifffahrtsdienstleister Leth Agencies und das Seefahrt- und Logistikunternehmen GAC mitteilten.

