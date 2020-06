Sechs Coronafälle auf Frachter im Hamburger Hafen

Hamburg (dpa/lno) – Auf einem Frachter im Hamburger Hafen sind sechs Besatzungsmitglieder positiv auf das neue Coronavirus getestet worden. Alle 28 Besatzungsmitglieder seien unter Quarantäne gestellt worden, sagte eine Sprecherin der Gesundheitsbehörde am Donnerstag. Der hafenärztliche Dienst sei vor Ort.

Der Frachter sei am Dienstag im Hafen eingelaufen und habe bereits von unterwegs gemeldet, dass zwei Besatzungsmitglieder Krankheitssymptome aufwiesen, sagte die Sprecherin. Daraufhin seien alle Seeleute an Bord getestet worden. Niemand habe das Schiff bei der Ankunft verlassen. Inzwischen sei ein Großteil der Besatzung an einen anderen Ort gebracht und dort unter Quarantäne gestellt worden. Zuvor hatten mehrere Hamburger Medien darüber berichtet.