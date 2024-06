Sebastian Vettels Segel-Team im Pech bei SailGP in Halifax

Halifax/Kanada (dpa/lno) –

Sebastian Vettels Segelrennstall hat bei der SailGP-Regatta im kanadischen Halifax nur Platz acht erreicht. Dabei verpasste die Crew um Fahrer Erik Heil das vierte von fünf Rennen, weil der F50-Katamaran von den Veranstaltern in stürmischen Winden nicht rechtzeitig ins Wasser gekrant werden konnte. Die Schweizer und das US-Team verpassten aus diesem Grund sogar zwei Rennen, kamen nur auf die Plätze neun und zehn. Den Sieg sicherten sich der zweimalige Olympiasieger Giles Scott und sein Team Emirates Great Britain vor den Teams aus Frankreich und Dänemark.

«Es war ein bisschen enttäuschend, dass wir nicht die volle Segelzeit hatten. Es ist nicht neu, dass man im Segelsport bei schwierigen Windverhältnissen auf Abruf an Land warten muss. Neu und aus meiner Sicht fragwürdig ist, dass die anderen segeln, ohne dass Du mitmachst», sagte Heil. Er kritisierte die Entscheidung der Veranstalter, die das Kranen der Boote in der Reihenfolge der Teams nach den ersten drei Rennen durchführten und sich in der Notlage für zwei Rennen mit nicht kompletter Flotte entschieden hatten.

In der Saisonwertung liegt das Germany SailGP-Team vor den letzten beiden Regatten in New York (22. – 24. Juni) und San Francisco (13. – 15. Juli) als jüngster Neuzugang der Profiliga in seiner Premierensaison auf Platz neun. Spitzenreiter sind die America’s-Cup-Verteidiger vom Team New Zealand. Im Finale winken allein den Siegern der vierten SailGP-Saison zwei Millionen US-Dollar Preisgeld.