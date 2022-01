Sebastian Klaas wird den VfL Osnabrück im Sommer verlassen

Spieler Sebastian Klaas schaut in die Kamera. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Osnabrück (dpa/lni) – Osnabrücks Mittelfeldspieler Sebastian Klaas wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern. «Nach der Rückkehr aus dem kurzen Winterurlaub hat uns Sebastian über seine Entscheidung informiert, seinen Vertrag nicht verlängern zu wollen, um sich anderswo einer neuen Herausforderung zu stellen», teilte VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh am Donnerstag mit.

Der 23-jährige Klaas war 2011 vom Ibbenbürener SV ins Nachwuchsleistungszentrum des Fußball-Drittligisten gewechselt. In dieser Saison kam er in der Liga auf 19 Einsätze, in denen er vier Tore schoss und zwei Vorlagen beisteuerte. Der VfL belegt derzeit Platz neun in der Tabelle und empfängt am 15. Januar (14.00 Uhr/Magenta Sport) den 1. FC Saarbrücken.

