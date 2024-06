Sebastian Griesbeck verlässt Eintracht Braunschweig

Braunschweig (dpa/lni) –

Nach nur einem Jahr verlässt Sebastian Griesbeck den Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig. Das teilte der Verein am Sonntag kurz vor dem Start in die Vorbereitung auf die kommende Saison mit. Griesbeck war im vergangenen Sommer vom Ligakonkurrenten SpVgg. Greuther Fürth zu den Niedersachsen gewechselt. Der 33 Jahre alte Defensiv-Spieler kam in der Liga auf 23 Spiele und war einmal im DFB-Pokal für die Braunschweiger am Ball. Mit der Eintracht gelang ihm der Klassenverbleib.