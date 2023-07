Sea Devils nach Niederlage vor Playoff-Aus

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburg Sea Devils stehen in der European League of Football im Kampf um die erneute Playoff-Teilnahme vor dem Aus. Der Finalist der beiden vergangenen Jahre unterlag am Sonntagabend bei den Frankfurt Galaxy mit 14:17 (14:0) und kassierte damit im siebten Spiel die vierte Niederlage. Die Gäste hatten im ersten Viertel nach einem Touchdown von Jean-Claude Madin Cerezo und einem erfolgreichen Extrapunkt-Versuch von Kicker Eric Schlomm mit 7:0 geführt. Im zweiten Viertel erhöhten Benjamin Mau ebenfalls per Touchdown und erneut Schlomm auf 14:0. Nach der Pause dominierten dann aber die Hessen die Partie und entschieden die Partie schließlich dank eines Fieldgoals für sich.