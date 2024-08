Scorpions und Doro verewigt in Wackener Walk of Legends

Legenden des Wacken Open Air bekommen in Norddeutschland einen Walk of Legends. Axel Heimken/dpa

Wacken (dpa) –

Legenden des Heavy-Metal-Festivals im schleswig-holsteinischen Wacken bekommen einen «Walk of Legends». Als erste Metal-Künstler verewigten sich am Landgasthof des Dorfes die deutsche Band Scorpions, Metal-Queen Doro Pesch und der Sänger des US-Band Anthrax, Joey Belladonna. Sie alle hinterließen ihre Handabdrücke in Betonplatten, die in den Boden am Eingang des Gasthofs eingelassen werden sollen.

«Wir waren die Hausband hier für eine Weile», sagte der langjährige Motörhead-Schlagzeuger Mikkey Dee, der nun für die Scorpions trommelt. Es sei schön, wieder zurück in Wacken zu sein, das erste Mal für ihn mit der Band aus Deutschland. Scorpions-Sänger Klaus Meine sagte über die Konzerte in Wacken: «Das ist wahrlich wie nach Hause kommen.» Am Abend sollte die Band aus Hannover das dritte Mal als Headliner des Festivals auf der Bühne stehen.

Doro und Anthrax

Die gebürtige Düsseldorferin Doro Pesch sagte, sie sei sehr dankbar. Sie habe 1993 das erste Mal in Wacken gespielt und habe Auftritte dort immer genossen. Auch Joey Belladonna betonte die Gastfreundschaft und die Zuneigung der Fans in Wacken.

Das W:O:A gilt als eines der größten Heavy-Metal-Festivals weltweit. Tausende Fans lassen die Gemeinde mit 2.000 Einwohnern für mehrere Tage zum Mittelpunkt der Szene werden. Die Scorpions sind nach Angaben der Veranstalter bereits das dritte Mal Headliner in Wacken. Erwartet werden unter anderem auch noch Korn, Blind Guardian sowie Gene Simmons, der Sänger und Bassist bei Kiss war und nun mit Solo-Band unterwegs ist.