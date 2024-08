Scorpions-Sänger: Wacken ist Rock’n’Roll mit Herz und Seele

Wacken (dpa) –

Scorpions-Sänger Klaus Meine («Wind Of Change») hat das Heavy-Metal-Festival in Wacken als «wohl eines der schönsten und erfolgreichsten Open Airs weltweit» bezeichnet. «Es ist das dritte Mal, dass wir in den vergangenen rund 20 Jahren als Headliner auf Wacken spielen, und es ist jedes Mal ein ganz besonderes Ereignis, auf das wir uns wirklich freuen», sagte Meine der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe um «die Stimmung, die Fans und die Jungs, die Wacken zu dem gemacht haben, was es heute ist».

Immer wieder treffe man rund um Wacken Musikerfreunde, die man «vielleicht schon ewig lange» nicht mehr gesehen habe, betonte Meine. «Und man trifft Fans, die uns vielleicht schon über viele Jahrzehnte begleiten. Vor allem freut man sich besonders, Holger Hübner und Thomas Jensen wiederzusehen, die die Idee hatten, in Wacken ein Open Air zu veranstalten – und inzwischen ein einmaliges Fünf-Tage-Fest daraus gemacht haben.»

Weltweit gebe es viele wunderbare Open-Air-Veranstaltungen. «Ich denke da an „Rock in Rio“ oder das „Hellfest“ in Frankreich», erklärte der 76-Jährige. «Aber die Story, wie ein paar Jungs auf dem Land ihre Liebe zur Rockmusik in ein wahres musikalisches Naturereignis umsetzten, ist einmalig. Wacken, das ist für mich Rock’n’Roll mit Herz und Seele, einfach die pure Lebensfreude», sagte Meine.

Die längst international erfolgreichen Scorpions aus Hannover wurden am Donnerstagabend auf der Bühne erwartet. Das Wacken Open Air (W:O:A) in Schleswig-Holstein gilt als eines der größten Heavy-Metal-Festivals weltweit. Tausende Fans lassen die Gemeinde mit 2.000 Einwohnern jedes Jahr für mehrere Tage zum Mittelpunkt der Szene werden.