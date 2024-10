Scorpions kündigen Stadionkonzert zum 60. Geburtstag an

Hannover (dpa) –

Die weltweit erfolgreiche Rockband Scorpions feiert ihren 60. Geburtstag mit ihrem ersten Stadionkonzert in ihrer Heimat Hannover. Am 5. Juli 2025 laden die Musiker rund um Sänger Klaus Meine (76) in die Heinz von Heiden Arena ein. Als Gäste kündigten die Scorpions unter anderem die britische Heavy-Metal-Band Judas Priest an. «Wir sind alle angeturnt», sagte Meine bei der Vorstellung der geplanten Show. «Am Ende wird es so etwas sein wie eine Art Festival. Ich will jetzt nicht sagen Wacken.» Die Band hoffe auf Zuschauer aus der Region, Deutschland, Europa und der ganzen Welt. «Es wird ein amtliches Festival mit vielen interessanten Bands und Gästen.» Es handele sich um das einzige Deutschlandkonzert der Scorpions im Jahr 2025.

Gitarrist Rudolf Schenker gründete die Scorpions 1965 in Sarstedt südlich von Hannover, 1969 stieg Meine ein. Gitarrist Matthias Jabs kam Ende der 70er Jahre dazu. Bassist ist mittlerweile Pawel Mąciwodat und Schlagzeuger Mikkey Dee, der früher Mitglied bei Motörhead war. Schon zu Beginn hatte Schenker die Vision einer internationalen Karriere, und tatsächlich schufen die Scorpions in der Folge Welthits wie «Rock You Like A Hurricane», «Still Loving You» oder «Wind of Change», quasi das Lied zum Ende des Kalten Krieges.

Was ist das Geheimnis des Erfolgs über Jahrzehnte in Amerika, Asien und Europa? «Die Chemie muss stimmen», sagte Schenker. Und alle Bandmitglieder wüssten, warum sie es machen. Es sei eine Freude, etwas zusammen zu erschaffen. Dieses Gefühl bekomme man nicht allein zu Hause, wenn man sein Geld zähle. «Das ist das Schöne an Musik, dass sie zusammenschweißt. Dass sie so eine Kraft gibt. Deswegen kann man nur sagen: So weit die Füße tragen», betonte der 76-Jährige.

Anfang nächsten Jahres spielen die Scorpions wieder eine Reihe von Shows in Las Vegas, danach geht es laut Meine nach Mexiko City, kreuz und quer durch Südamerika und danach durch Europa. «Man kann davon ausgehen, dass wir dann in Hannover bestens eingespielt sind», meinte der Sänger schmunzelnd.

Der Vorverkauf für das Stadionkonzert am 5. Juli startet am Montag (28. Oktober). Diejenigen, die Karten für die ausgefallenen Deutschland-Konzerte in diesem Jahr hatten, können sie schon früher kaufen. Grund für die Absage war eine Verletzung des Gitarristen Jabs an der Hand.