Scorpions feiern 60 Jahre Bandgeschichte mit Stadionkonzert

Hannover (dpa) –

Es soll ein einzigartiges Spektakel werden: Die Scorpions feiern den 60. Geburtstag ihrer Band mit einem Stadionkonzert in Hannover. Die Heinz von Heiden Arena ist seit Monaten ausverkauft. Sänger Klaus Meine (77) verspricht: «Es wird ein amtliches Festival mit vielen interessanten Bands und Gästen.» Bevor die Scorpions die Bühne betreten, werden unter anderem US-Rockstar Alice Cooper (77) und die britische Heavy-Metal-Gruppe Judas Priest erwartet.

Gitarrist Rudolf Schenker (76) gründete die Scorpions 1965 in Sarstedt südlich von Hannover, 1969 wurde Meine als Sänger gewonnen. Gitarrist Matthias Jabs (69) kam Ende der 70er Jahre dazu. Alle drei Musiker stammen aus Hannover oder der Umgebung. Kurioserweise hatten die Scorpions aber noch nie einen Auftritt im Stadion von Hannover 96.

«Rock You Like A Hurricane» und «Still Loving You» sind nur zwei Welthits der Gruppe. Das Video zur Ballade «Wind of Change» wurde bei YouTube mehr als 1,1 Milliarden Mal aufgerufen. Der von Meine komponierte Song ist so etwas wie der Soundtrack zum Ende des Kalten Krieges. Die Band aus Hannover hat Fans weltweit, vor allem in den USA, Südamerika, Frankreich und Osteuropa.