Schwimmer tot aus Allermöher See geborgen

Im Allermöher See ist ein verschwundener Schwimmer tot geborgen worden. (Symbolbild) Uli Deck/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Schwimmer ist im Allermöher See in Hamburg ums Leben gekommen. Rettungskräfte konnten den etwa 30 Jahre alten Mann nur noch tot bergen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Er sei am Nachmittag rund 50 Meter vom Ufer entfernt untergegangen.

Rettungskräfte der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und der Feuerwehr, Taucher und ein Rettungshubschrauber waren den Angaben zufolge im Einsatz – insgesamt mehr als 30 Personen. Alarmiert wurde die Feuerwehr demnach um 14.50 Uhr.