Schwimmendes Klassenzimmer: 33 Schüler kehren zurück

Emden (dpa) – Ein Segelschiff mit 33 Schülerinnen und Schülern aus ganz Deutschland an Bord wird heute nach einer mehrmonatigen Reise zurück in Emden erwartet. Der Dreimaster war Anfang Oktober vor dem zweiten Lockdown in der Corona-Pandemie in der ostfriesischen Hafenstadt gestartet. «Wir waren das letzte offene Klassenzimmer Deutschlands», sagte Johan Kegler, der Geschäftsführer der Firma Ocean College, die die Reise organisiert, vor der Rückkehr.

Für die Schülerinnen und Schüler, die meist in die zehnte Klasse gehen, gehörten neben Unterricht auch Exkursionen und das Segeln der «Pelican of London» zum Alltag auf dem Schiff. Auf ihrer 14 000 Seemeilen (ca. 26 000 Kilometer) langen Tour überquerte die Gruppe, zwei mal den Atlantik und machte Stopps unter anderem in Gibraltar, auf den Kanaren, in Costa Rica und auf Bermuda. Eine achtköpfige Segel-Crew und drei Lehrer begleiteten die Gruppe.

