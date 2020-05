Schwierige Koalitionsverhandlungen: Statements abgesagt

Hamburg (dpa/lno) – Die Koalitionsverhandlung von SPD und Grünen im Hamburger Ratahaus gestalten sich offenbar schwieriger als geplant. Die für 17.00 Uhr am Mittwoch angekündigte Statements beider Seiten mit den Ergebnissen des Treffens zur Verkehrspolitik wurden kurzfristig abgesagt, «da die Verhandlungen noch andauern», wie es hieß. Beide Parteien kündigten an, im Anschluss an die nächste Verhandlungsrunde am kommenden Sonntag über Einzelheiten zu informieren. Die Verkehrspolitik war eines der Hauptthemen im Wahlkampf. Neben der Grünen-Forderung nach einer autofreien Innenstadt, die die SPD nur in Teilen realisieren will, und einem stärkeren Ausbau der Radverkehrs dürfte auch der geplante Bau der A26-Ost für Diskussionen sorgen.