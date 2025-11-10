Schwesig und Günther glänzen auf dem Tanzparkett

Boizenburg (dpa) –

Mit einem flotten Discofox über Partei- und Landesgrenzen hinweg haben die Regierungschefs von Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, Manuela Schwesig (51, SPD) und Daniel Günther (52, CDU) den Jahrestag des Mauerfalls gefeiert. Schwesig postete einen kurzen Clip des Tanzes auf Instagram.

Zuvor hatten beide am Sonntag in Boizenburg an die Öffnung der innerdeutschen Grenze am 9. November 1989 erinnert. In der Stadt am Ostufer der Elbe wurde auch das 35-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft von Boizenburg und Lauenburg am Westufer gefeiert, die 1990 geschlossen wurde. Schwesig und Günther treffen sich traditionell am 9. November an einem Ort an der früheren innerdeutschen Grenze.