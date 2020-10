Schwesig: Risikogebiete sollen über Reisen entscheiden

Manuela Schwesig (SPD) spricht bei einer Sitzung im Landtag. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Schwerin (dpa) – Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein haben einen Vorschlag für Reisen aus Corona-Hotspots in Deutschland vorgelegt. Danach sollen die Risikogebiete selbst entscheiden, ob Reisen von dort nach außen vertretbar sind oder nicht. Als Richtwert könne dabei ein höherer Wert als 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen angesetzt werden, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am späten Mittwochabend in der ZDF-Sendung «Maischberger. Die Woche».

Schwesig: «Das könnte man noch einmal miteinander beraten. Vielleicht ist das ein zu scharfes Schwert schon bei 50.» Es müsse aber jedem einleuchten, dass, wenn Maßnahmen in Corona-Hotspots wie Kontaktbeschränkungen und Sperrstunden ergriffen würden, es nicht sein könne, dass die gleichen Leute etwa aus Berlin dann woanders hin führen, und dort solle das alles dann nicht gelten.

Den Vorschlag hat Schwesig gemeinsam mit Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch beim Treffen der Regierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vorgelegt, wie sie sagte. Er setzte sich jedoch in der Runde nicht durch.

Schwesig signalisierte nach dem Treffen die Bereitschaft, die besonders strengen Vorschriften in MV aufzuweichen. Ein Reisender aus einem Corona-Risikogebiet muss nach der Ankunft in MV mit einem negativen Corona-Test bisher mindestens fünf Tage in Quarantäne und kann dann einen zweiten Test vornehmen lassen. Das ist mehr als in anderen Bundesländern, wo ein negativer Test bei der Einreise reicht, und hatte bei der heimischen Tourismuswirtschaft für Verärgerung gesorgt sowie zu Stornierungen von Gästen geführt. Schwesig kündigte an, prüfen zu wollen, ob auf die Quarantäne und den zweiten Test künftig verzichtet werden könne.

Die Regierungschefin schränkte ein, das hänge aber davon ab, wie die Infektionszahlen in MV sich weiter entwickelten und ob das am Mittwoch in Berlin vereinbarte bundesweite Ampelsystem konsequent in Deutschland umgesetzt werde. Es sieht erste Maßnahmen bei 35 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen vor und weitere bei einem Wert von 50, ab dem eine Region als Risikogebiet gilt. Am Negativ-Attest bei der Einreise aus einem Risikogebiet nach MV will Schwesig festhalten.

