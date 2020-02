Schwesig: Außerordentlicher Wahlerfolg in turbulenten Zeiten

Schwerin (dpa) – Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig hat das gute Abschneiden der Sozialdemokraten in Hamburg als «außerordentlichen Wahlerfolg in turbulenten Zeiten» bezeichnet. «Das Wahlergebnis bedeutet politischen Rückenwind bei uns im Norden und zeigt, dass zuverlässige Regierungspolitik von den Menschen anerkannt wird», erklärte Schwesig am Sonntagabend. Die Hamburger SPD stehe für eine erfolgreiche Regierungsarbeit, die wirtschaftliche Stärke, soziale Gerechtigkeit und ökologische Verantwortung zusammenbringe.

Schwesig begrüßte in Anspielung auf das mögliche Ausscheiden der AfD aus der Hamburger Bürgerschaft, dass Spalter und Hetzer auf ihre Ränge verwiesen worden seien.

Auch die Linke in Mecklenburg-Vorpommern zeigte sich erfreut, dass die AfD offenbar aus dem ersten Landesparlament in Deutschland rausgeflogen sei. Die beiden Landesvorsitzenden Wenke Brüdgam und Torsten Koplin erklärten, CDU und FDP hätten für ihren Tabubruch in Thüringen die Quittung kassiert. «Wer mit Faschisten zusammenarbeitet, wird von den Wählerinnen und Wählern abgestraft.» Bei den Linken habe dagegen das Thema bezahlbares Wohnen den Nerv getroffen. Die Linke sei die Partei der Mieterinnen und Mieter, und das sei den Menschen bewusst.

Die CDU im Land betonte, die Hamburger Wahl weiche erheblich von der bundespolitischen Stimmung ab. Die Hamburgerinnen und Hamburger hätten nach landespolitischen Erwägungen gestimmt, erklärte der stellvertretende Landesvorsitzende Eckhardt Rehberg. «Hiervon hat die SPD profitiert, jedoch ist hier kein Signal für den Bund erkennbar.» Auch er zeigte sich erfreut, dass die AfD wahrscheinlich nicht in die Bürgerschaft einzieht.

Die Grünen in MV gratulieren ihren Parteikollegen in Hamburg zu einem «großartigen Wahlerfolg». Die Wählerinnen und Wähler hätten nicht nur den Wunsch gezeigt, die rot-grüne Regierungskoalition fortzusetzen, sondern auch die Position der Grünen gegenüber der SPD gestärkt, erklärte Landesgeschäftsführer Denis Wermuth. «Unser Glückwunsch geht auch an Peter Tschentscher und die SPD.»

Die Sozialdemokraten kommen nach einer ersten Hochrechnung der ARD auf 37,6 Prozent der Stimmen. Die Grünen können ihr Ergebnis demnach auf 25,4 Prozent mehr als verdoppeln. Die CDU stürzt auf 11,4 Prozent, das ist ihr bundesweit schlechtestes Landtagswahlergebnis seit fast 70 Jahren. Die AfD musste mit 4,7 Prozent, die FDP mit 5,0 Prozent um den Wiedereinzug in die Bürgerschaft bangen.

