Schwerverletzter nach Feuer in Harburger Hochhaus

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Feuer in einem Hochhaus in Hamburg-Harburg ist ein Mann schwer verletzt worden. 14 weitere Menschen wurden vor Ort von Sanitätern behandelt, wie ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg am Dienstag mitteilte. Im Erdgeschoss sei am Montagabend Abfall in Brand geraten, dies habe für eine starke Rauchentwicklung im Treppenhaus gesorgt. Das Feuer konnte von den Einsatzkräften demnach jedoch schnell gelöscht werden.

Der schwer verletzte Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Details nannte der Sprecher nicht. Alle anderen Bewohner konnten am Montagabend laut Feuerwehr nach etwa drei Stunden wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.