Schwerverletzter in Hamburg nach Angriff in Geländewagen

Hamburg (dpa/lno) – Bei einem Messerangriff ist in Hamburg ein 43-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann soll am Mittwoch kurz nach Mitternacht mit seinem 42 Jahre alten Untermieter in einem Geländewagen in einen Streit geraten sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In dessen Folge sei der 43-Jährige mit einem Messer angegriffen und schwer am Hals verletzt worden. Anschließend ist der Verletzte selbstständig in ein Krankenhaus gefahren, wo er notoperiert wurde. Lebensgefahr besteht nicht, wie die Polizei weiter mitteilte.

Der 42 Jahre alte Deutsche stellte sich in derselben Nacht und wurde vorläufig festgenommen. Er soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus und sucht nun nach Zeugen, die die Tat in dem grauen Geländewagen beobachtet haben.

