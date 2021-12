Schwerverletzter bei Unfall in Hamburg-Wellingsbüttel

Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Drei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Wellingsbüttel verletzt worden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, hat sich eine der Personen lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Rettungsdienst und Feuerwehr seien im Einsatz, die Polizei habe die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. Die Polizei teilte per Kurznachrichtendienst Twitter mit, dass die Saseler Chaussee stadteinwärts gesperrt sei und in die andere Richtung einspurig befahrbar sei.

