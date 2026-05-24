Schwerverletzter bei Unfall auf Kreuzung in Hildesheim

Hildesheim (dpa/lni) –

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf einer Kreuzung in Hildesheim ist ein 50 Jahre alter Fahrer schwer verletzt worden. Sein Wagen kollidierte in der Nacht zu Sonntag mit dem Fahrzeug einer 28 Jahre alte Autofahrerin an der B6, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wollte die B6 überqueren und in den Lerchenkamp fahren.

Sie hielt laut Polizei zunächst wegen der roten Ampel, fuhr aber mutmaßlich los, als das Grünpfeillicht für die Rechtsabbieger in Richtung Innenstadt aufleuchtete – sie bog laut Polizei aber nicht rechts ab, sondern steuerte den Wagen geradeaus. Der 50-Jährige fuhr stadtauswärts auf der B6 und hatte Vorfahrt. Die 28-Jährige wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten beide ins Krankenhaus.