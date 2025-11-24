Feuerwehr hat Hochhausbrand in Hamburg-Billstedt gelöscht

Hamburg (dpa/lno) –

Die Feuerwehr hat den am Mittag ausgebrochenen Hochhausbrand in Hamburg-Billstedt gelöscht. Eine 44 Jahre alte Bewohnerin musste lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Sieben weitere Menschen wurden der Feuerwehr zufolge vom Rettungsdienst versorgt. Die Brandursache ist der Polizei nicht bekannt. Sie ermittelt dazu.

Der Brand war den Angaben nach in einer Wohnung im vierten Stock des Hochhauses ausgebrochen. Der Notruf sei gegen Mittag eingegangen. Die Feuerwehr brachte anschließend alle Bewohner aus dem Haus. Bis zu 100 Feuerwehrleute und Helfer des Rettungsdienstes waren im Einsatz. Nach Angaben der Feuerwehr sind mehrere Wohnungen inzwischen unbewohnbar.