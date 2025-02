Schwertransport mit Rotorblatt versperrt Ortsdurchfahrt

Der Schwertransport blieb in einer Kurve der Ortsdurchfahrt stehen. (Symbolbild) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Emtinghausen (dpa/lni) –

Ein Schwertransport mit einem rund 100 Meter langen Rotorblatt für eine Windkraftanlage ist im Ort Emtinghausen südlich von Bremen (Landkreis Verden) in einer Kurve stecken geblieben. Der Fahrer des Transportes habe festgestellt, dass sein Fahrzeug es nicht um die Kurve schaffe, sagte eine Polizeisprecherin. Da sei der Schwertransport aber schon zum Teil in die Kurve gefahren. Die Ortsdurchfahrt der Landstraße 331 wurde daraufhin vorerst gesperrt.

Warum genau der Transport am frühen Samstagmorgen die Kurve nicht nehmen konnte, war nicht bekannt. Laut der Polizei waren Vorarbeiten an der Strecke, um den Transport überhaupt zu ermöglichen, nicht erfolgt. «An der Behebung der Probleme wird aktuell mit Nachdruck gearbeitet», teilte die Polizei weiter mit. Bis dahin wurde für den übrigen Verkehr eine Umleitung eingerichtet. Der Schwertransport soll voraussichtlich erst am Sonntagabend weiterfahren können.