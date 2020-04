Schwerpunkteinsatz gegen Drogenkriminalität: Zwei Festnahmen

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburger Polizei hat von Freitag bis zum frühen Sonntagmorgen einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Drogenkriminalität durchgeführt. Insgesamt sind nach Polizeiangaben dabei 122 Personen überprüft worden. In Hamburg-Eimsbüttel wurde bereits am Freitag ein mutmaßlicher Dealer festgenommen, nachdem dieser zuvor an mehrere Menschen Drogen verkauft haben soll. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 28-Jährigen seien zwei Schreckschusswaffen, ein Messer und mehr als ein halbes Kilo Marihuana sichergestellt worden. Der 28-Jährige kam in Untersuchungshaft.

Von dem Schwerpunkteinsatz unabhängig nahmen Hamburger Polizisten im Stadtteil Hamm einen 34-Jährigen fest, der in seiner Wohnung in einem Holzverschlag eine Marihuana-Plantage mit 16 Pflanzen und 30 Setzlingen betrieben haben soll. Die Beamten waren am Samstagabend ursprünglich wegen eines Streits zwischen dem 34-Jährigen und seiner 32 Jahre alten Freundin gerufen worden. Dabei stießen sie auf die Plantage des Mannes. Er wurde vorläufig festgenommen und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

