Schwergewichtsboxer Aliev bei Universum: Profidebüt

Mourad Aliev (l) aus Frankreich in Aktion mit Frazer Clarke aus Großbritannien. Foto: Themba Hadebe/POOL AP/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Der Hamburger Universum-Boxstall hat den Schwergewichtler Mourad Aliev unter Vertrag genommen und präsentiert den Franzosen bei seiner Veranstaltung am 20. November in Hamburg. Bei dem Kampfabend, der erstmals gemeinsam mit dem amerikanischen Medienunternehmen Probellum organisiert wird, gibt Aliev sein Profidebüt. In Co-Promotion mit dem Arena-Boxstall hat der 26-Jährige einen Zweijahresvertrag bei Universum erhalten. Der Silbermedaillengewinner der Europa-Spiele von Minsk 2019 soll sechs Kämpfe pro Jahr bestreiten.

Für Aufsehen hatte der 2,01 Meter große Sportler bei den Olympischen Spielen in Tokio gesorgt. Dort war der Franzose mit aserbaidschanischen Wurzeln nach einer Disqualifikation im Viertelfinale in den Sitzstreik getreten, weil ihm ein absichtlicher Kopfstoß vorgeworfen worden war. «Jeder hat gesehen, dass ich gewonnen habe», schrie er. Ein Protest beim Sportgerichtshof CAS war anschließend abgewiesen worden.

«Mourad verstärkt unsere Top-Garde der Schwergewichtler. Wir werden die Königsklasse des Boxens in Deutschland beleben», sagte Promoter Ismail Özen-Otto am Dienstag. Zu seinen Vorzeigeboxern in diesem Limit gehören der Kubaner Jose Larduet, der Kasache Schan Kossobutski und der im Kosovo geborene Deutsche Senad Gashi.

