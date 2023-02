Schwergewichtler Langberg boxt um WBA-Continental-Titel

Hamburg (dpa) –

Im Kampf um den WBA-Continental-Europe-Titel kämpft der Rostocker Schwergewichtsboxer Felix Langberg demnächst in Hamburg gegen den 38 Jahre alten Essener Patrick Korte. Wie der Boxstall P2M am Montag bekannt gab, ist das Duell am 25. März im Hotel Grand Elysée in der Hansestadt geplant.

«Der Sieg wäre ein großer Schritt für mich. Ich will es meinen Fans und mir beweisen», wurde der 31-Jährige zitiert. Der 1,95 Meter große Langberg weist eine Bilanz von 11 Siegen aus 11 Kämpfen vor. Durch K.o. gewann er davon zehn Kämpfe. Sein Gegner Korte ist ehemaliger Continental Champion des internationalen Boxverbands IBO.