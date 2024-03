Schwerer Verkehrsunfall auf der B76 bei Gettorf

Gettorf (dpa/lno) –

Am Freitagmittag ist es auf der Bundesstraße 76 bei Gettorf zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Autos gekommen. Details zur Anzahl der Verletzten und zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei teilte am Mittag mit, die Hilfs- und Rettungsmaßnahmen seien noch in vollem Gange, sodass dies zunächst Vorrang habe. Neben einem Großaufgebot an Feuerwehr, Polizei und Notärzten war demnach auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Bundesstraße war zunächst zwischen den Anschlussstellen Gettorf Mitte und Gettorf Süd voll gesperrt.