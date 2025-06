Schwerer Verkehrsunfall auf der A23 in Richtung Norden

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Verkehrsunfall auf der A23 in Richtung Norden zwischen den Anschlussstellen Elmshorn und Horst/ Elmshorn ist ein Kleinwagen mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Dabei geriet das Auto in Brand, wie die Feuerwehr mitteilte. Die 32 Jahre alte Fahrerin konnte sich vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Fahrzeug retten und wurde durch den Rettungsdienst betreut. Sie wurde anschließend in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, griff aber auf den Grünstreifen über. Die Polizei musste die A23 in beide Richtungen zeitweise voll sperren. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.