Schwerer Verkehrsunfall auf A25 im Osten Hamburgs

Hamburg (dpa/lno) –

Auf der A25 sind bei einem schweren Verkehrsunfall im Osten Hamburgs drei Menschen verletzt worden. Zwischen den Anschlussstellen Nettelnburg und Neuallermöhe waren am Morgen drei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt, teilte die Feuerwehr mit. Ein Mensch wurde schwer verletzt und schwebt in Lebensgefahr, ein Mensch wurde mittel schwer und einer leicht verletzt.

Eine Person wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Autobahn war in Richtung Hamburg während der Unfallaufnahme gesperrt. Der Verkehr wurde ab der Anschlussstelle Nettelnburg abgeleitet. Es kam zu zahlreichen Verkehrsbeeinträchtigungen.