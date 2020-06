Schwerer Verkehrsunfall: A7 Richtung Norden gesperrt

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift „Gesperrt“. Foto: David Young/dpa/Symbolbild

Neumünster (dpa/lno) – Nach einem schweren Verkehrsunfall mit einem lebensgefährlich Verletzten ist die Autobahn A 7 zwischen Großenaspe und Neumünster Süd am Montag in Fahrtrichtung Norden gesperrt worden. Die Sperrung sollte nach Polizeiangaben wegen Bergungsarbeiten bis in den Abend andauern. Um 13.15 Uhr war ein Sattelzug kurz vor der Anschlussstelle Neumünster Süd in Fahrtrichtung Norden auf ein Absicherungsfahrzeug einer Straßenbaufirma aufgefahren. Das Fahrzeug stand laut Polizei auf der rechten Fahrspur. Rettungskräfte konnten den 56 Jahre alten Fahrer aus dem Führerhaus des Sattelzugs befreien. Der lebensgefährlich Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Kiel geflogen. Laut NDR 1 Welle Nord staute sich der Verkehr auf rund zehn Kilometer Länge.