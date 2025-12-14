Schwerer Unfall nach Abpfiff – Mann gerät unter Fanbus

14. Dezember 2025 13:53
Ein Fan wird nach einem Fußballspiel von einem Bus überrollt und dabei schwer verletzt. (Symbolbild) Nicolas Armer/dpa
Ein Fan wird nach einem Fußballspiel von einem Bus überrollt und dabei schwer verletzt. (Symbolbild) Nicolas Armer/dpa

Hannover (dpa) –

Ein Fußballfan ist nach dem Zweitligaspiel Hannover 96 gegen VfL Bochum von einem Bus überrollt und schwer verletzt worden. Der 44-Jährige sei in der Nähe des Stadions der niedersächsischen Landeshauptstadt über einen Metallbügel geklettert und auf die Straße gestürzt, teilte die Polizei mit. Ein ankommender mit Bochum-Fans besetzter Bus überrollte ihn dort mit der Hinterachse. Der Mann wurde schwer verletzt. Ein Krankenwagen brachte ihn am Samstagabend in ein Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:251214-930-422319/1

Copy LinkCopy Link
Zur Startseite