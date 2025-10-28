Schwerer Unfall bei Ammersbek – drei Menschen verletzt

Ammersbek (dpa/lno) –

Drei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall im Kreis Stormarn verletzt worden, einer von ihnen schwer. Ein 55-jähriger Autofahrer war am Mittag auf der Landstraße 225 in Richtung Ammersbek-Bünningstedt unterwegs, als er abbremste, um auf einer Feldeinfahrt zu wenden, wie die Polizei mitteilte. Ein nachfolgender Transporter stieß daraufhin mit seinem Wagen zusammen.

Durch den Aufprall wurde das Auto des 55-Jährigen aus Hamburg in einen Straßengraben geschleudert. Der Mann kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die beiden minderjährigen Beifahrerinnen des 38 Jahre alten Transporterfahrers wurden ebenfalls verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann aus Ammersbek selbst blieb unverletzt.