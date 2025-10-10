Schwerer Unfall auf der B75 – ein Fahrer verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem schweren Verkehrsunfall musste die Wilhelmsburger Reichstraße (B75) auf Höhe der Anschlussstelle Kornweide mitten im Berufsverkehr in beide Richtungen voll gesperrt werden. Nach 40 Minuten konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden, teilte die Polizei mit. Bei dem Unfall waren zwei Fahrzeuge, die in die gleiche Richtung unterwegs waren, zusammengestoßen. Die Ursache für den Unfall war vermutlich überhöhte Geschwindigkeit. Ein Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden.