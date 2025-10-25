Schwerer Unfall auf der B4 am Mittellandkanal

Braunschweig (dpa) –

In Braunschweig hat es auf der Bundesstraße 4 einen schweren Unfall gegeben. Diese sei im Bereich Mittellandkanal und dem Ende der Autobahn 391 voll gesperrt, teilte die Polizei mit. Rettungsdienst und Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber seien im Einsatz. Weitere Angaben machten Polizei und Feuerwehr zunächst nicht.

Auf ersten Bildern von der Unfallstelle ist ein völlig zerstörter schwarzer Pkw zu sehen. Das Dach des Wagens ist größtenteils abgerissen. Einsatzkräfte sichern die Unfallstelle und sind zudem mit einem Boot auf dem Mittellandkanal im Einsatz.