Schwerer Unfall auf Autobahnbrücke im Hamburger Süden

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Unfall auf einer Autobahnbrücke über der A25 in Hamburg-Bergedorf sind am Samstagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Eine 34-jährige Autofahrerin hatte beim Linksabbiegen ein Fahrzeug übersehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, Trümmerteile verteilten sich auf der Fahrbahn. Die 34-Jährige musste aus ihrem Fahrzeug geschnitten werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 14-jährige Beifahrer des anderen Wagens wurde leicht verletzt. Die Straße wurde für Aufräumarbeiten für mehrere Stunden gesperrt.