Schwerer Unfall auf A7: Vollsperrung

Hildesheim (dpa/lni) – Bei einem Auffahrunfall auf der A7 zwischen dem Autobahndreieck Salzgitter und der Anschlussstelle Derneburg ist ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein Lkw am Mittwochmittag auf einen Sattelzug an einem Stauende auf. Der Fahrer wurde eingeklemmt und später mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Sattelzug wurde dabei auf einen Kleintransporter geschoben, die Fahrer blieben unverletzt. Es entstand nur Sachschaden. Die Autobahn musste in Richtung Norden voll gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau von ca. sieben Kilometern, wo am frühen Nachmittag noch einmal ein Pkw-Fahrer auf einen Lkw auffuhr. Es habe einen Verletzten gegeben, hieß es. Die Sperrung dauerte an.