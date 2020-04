Schwerer Infektionsfall in Schleswig-Holstein

Hamburg/Kiel (dpa/lno) – In einem Pflegeheim in Rümpel bei Bad Oldesloe sind 53 der 70 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Von den 60 Mitarbeitern liegen bislang 19 positive Testergebnisse vor, wie der Kreis Stormarn am Montag mitteilte. Mit weiteren positiven Testergebnissen sei sowohl bei den Bewohnern als auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu rechnen. Die Einrichtung steht bereits seit Donnerstag unter Quarantäne, als die ersten zwei positiven Tests bekannt wurden. Die Bewohner und Bewohnerinnen seien überwiegend dement oder psychisch auffällig.

Die Nachricht aus Rümpel warf am Montag auch die schleswig-holsteinischen Zahlen zu Neuinfektionen über den Haufen, die am Vormittag gemeldet worden waren. In Schleswig-Holstein war die Zahl der gemeldeten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus demnach auf 2135 gestiegen. Damit habe sich die Zahl der nachgewiesen Infizierten im Vergleich zum Vortag um 22 erhöht, teilte die Landesregierung mit. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich seit der letzten offiziellen Meldung am Ostersonntag von 41 auf 45. Zwei davon entfallen auf bereits zuvor betroffene Altenpflegeheime im Kreis Pinneberg.

Nach Stand vom Montag befanden sich 157 Covid-19-Patienten in stationärer Behandlung, sechs mehr als noch am Vortag. Wie die Landesregierung unter Berufung auf Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) weiter mitteilte, sind seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein rund 1300 Menschen genesen. Damit wären dann noch ungefähr 800 Personen krank und gemeldet, plus die Fälle in Rümpel und zusätzlich zu einer unbekannten Dunkelziffer an Infizierten, welche nicht erfasst sind.

In Hamburg schwächte sich das Infektionsgeschehen nach den Angaben der Gesundheitsbehörde ab. Am Montag meldete sie 70 weitere Fälle von Infektionen mit Sars-CoV-2. Damit liege die Zahl der in Hamburg gemeldeten Fälle insgesamt bei 3887. Am Vortag hatte sie 78 neue Fälle gemeldet. Nach den Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 56 Menschen nach einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das Institut für Rechtsmedizin hat bei 52 dieser Menschen die Infektion als Todesursache festgestellt, fünf mehr als am Tag zuvor.

Stand Montag befanden sich 259 Hamburgerinnen und Hamburger wegen Covid-19 in stationärer Behandlung, eine Person weniger als am Vortag. Davon wurden 84 Personen intensivmedizinisch betreut, fünf weniger als zuvor. Über Ostern veröffentlichen die Behörden keine Zahlen der Genesenen. Auch die Angaben zu den Neuinfektionen gelten nur vorläufig, da es bei der Erfassung und Aufbereitung der Daten zu Verzögerungen kommen kann.

Aus Sicht der Polizeibehörden in Hamburg und Schleswig-Holstein ist das Osterwochenende ruhig verlaufen. In Hamburg seien insgesamt rund 1000 Verstöße gegen die Verfügungen zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus registriert worden, teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit. In Anbetracht des guten Wetters und des langen Wochenendes seien das weniger gewesen, als zuvor erwartet. In aller Regel hätten Jugendliche und junge Erwachsene gegen das Abstandsgebot verstoßen, indem sie sich zu Gruppen zusammengefunden hätten. Über die Ostertage waren viele Menschen im Freien unterwegs, hielten sich aber überwiegend an die Vorschriften. Die Polizei hatte rund 100 zusätzliche Präsenzkräfte im Einsatz.

Ähnlich sah es in Schleswig-Holstein aus, wo die Polizei zusätzlich auf unberechtigte Touristen aus anderen Bundesländern achten musste. Tatsächlich spürte sie an der Bahnstation in Niebüll mehrere Reisende auf, die unberechtigt den Autozug nach Sylt benutzen wollten. Bis Montag zählte die Polizei 23 Fälle. Kontrollen in Lübeck und im Kreis Ostholstein, die noch am Freitag zu Zurückweisungen geführt hatten, blieben am Montag folgenlos: Bei rund 100 kontrollierten Fahrzeugen ergab sich keine einzige Zurückweisung. Treffen mit Verwandten waren legal; lediglich die Einreise aus touristischen Gründen untersagt.

«Die Lage war insgesamt entspannt», sagte eine Polizeisprecherin. Für einige Beamte, die bei der Kontrolle der Zufahrt auf die Insel Fehmarn im Einsatz war, gab es sogar eine Überraschung: Sie bekamen Besuch von einem verkleideten Osterhasen und wurden mit Süßigkeiten beschenkt.