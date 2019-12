Ein Rettungswagen der Feuerwehr mit Blaulicht fährt eine Straße entlang. Foto: Katharina Redanz/dpa

Kiel (dpa/lno) – Bei einem schweren Verkehrsunfall in Kiel sind am Samstagabend sieben Menschen verletzt worden. Drei Autos waren in die Kollision auf der Bundesstraße 76 verwickelt, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei Leute waren in den demolierten Wagen eingeklemmt und wurden vom Rettungsdienst befreit. Die Sanitäter versorgten vier Schwerverletzte und drei leichter Verletzte und brachten sie in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kam, stand zunächst nicht fest.