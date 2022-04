Schwere Sturmböen an der Küste: Wetter bleibt wechselhaft

Emden (dpa/lni) –

Ausläufer eines Sturmtiefs haben dem Norden Niedersachsens am Montag einen stürmischen und regnerischen Auftakt in eine voraussichtlich turbulente Wetterwoche gebracht. An der Küste und auf den Inseln registrierte der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis zum Montagmittag schwere Sturmböen der Stärke 10 mit Windgeschwindigkeiten um die 95 Stundenkilometer. Größere Schäden oder Unfälle meldeten die Polizeidienststellen und Leitstellen aber nicht. Bis zum Montagabend sollte sich der Sturm abschwächen. «Es bleibt wechselhaft und teils auch stürmisch», sagte eine DWD-Meteorologin mit Blick auf die Woche.

Im Harz oberhalb von 600 Metern erwarteten die Meteorologen ab dem Montagabend bis zum Dienstagabend intensives Tauwetter. Innerhalb von 24 Stunden sollten dort 30 bis 40 Liter Niederschlag pro Quadratmeter fallen. Auch in den übrigen Landesteilen ziehen laut Prognose am Dienstag und Mittwoch immer wieder Regenschauer auf. «Da kommt gut Nass runter für die Natur», sagte die Meteorologin. Gerade Pflanzen könnten den vielen Regen gut gebrauchen.

Im März war es nach DWD-Angaben in Niedersachsen deutlich zu trocken: Im Schnitt fielen lediglich zehn Liter pro Quadratmeter – im Mittel der langjährigen Referenzperiode 1961 bis 1990 sind es sonst 55 Liter. Umso mehr schien dafür die Sonne, nämlich nahezu 235 Stunden lang. Durchschnittlich sind es im März sonst 102 Stunden.

«Am Donnerstag erwarten wir das nächste Sturmtief», sagte die DWD-Meteorologin. Dies könne noch etwas stärker ausfallen als sein Vorgänger am Montag und möglicherweise auch Unwetter mit orkanartige Böen an der Küste bringen. Experten des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) rechneten am Montag mit der Gefahr einer leichten Sturmflut für die Nordseeküste am Donnerstagnachmittag.