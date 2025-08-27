Schwere Straftat? Zwei Wohnungen in Bremerhaven durchsucht

Bremerhaven (dpa/lni) –

Zwei Männer aus Bremerhaven sollen eine schwere Straftat geplant haben. Was genau den beiden vorgeworfen wird, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Bremen zunächst nicht. Juristen sprechen von einer schweren Straftat, wenn den Tätern mindestens ein Jahr Gefängnis droht. «Die Ermittlungen dauern an», sagte die Sprecherin.

Zahlreiche Einsatzkräfte durchsuchten am Dienstagabend zwei Wohnungen im nördlichen Stadtgebiet. Sie bekamen dabei Unterstützung aus Bremen und Niedersachsen. Auch wonach die Polizei suchte und was sie in den Wohnungen fand, war zunächst nicht zu erfahren.