Schwere Stichverletzungen: 27-Jähriger geht es besser

Einer 27-Jährigen, die in Walsrode mit schweren Stichverletzungen gefunden wurde, geht es besser. (Symbolbild) Jens Kalaene/dpa

Walsrode (dpa/lni) –

Nach einem Angriff in Walsrode im Heidekreis hat sich der Zustand einer 27-Jährigen mit schweren Stichverletzungen stabilisiert. Der Frau gehe es besser, sagte ein Polizeisprecher. Eine Sonderkommission der Polizei sucht gleichzeitig nach Hinweisen zu einem jungen Mann – dieser könne dem Opfer möglicherweise gefolgt sein. Weitere Details nannte der Sprecher unter Hinweis auf ermittlungstaktische Gründe nicht.

Am Wochenende hatten Passanten die verletzte 27-Jährige in der Nähe einer Schule gefunden. Sie riefen einen Krankenwagen. Rettungskräfte versorgten das Opfer, das per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus kam.

Die Ermittler baten die Bevölkerung um weitere Hinweise. Vor allem suchen sie nach möglichen Zeugen, denen die 27-Jährige am Samstagnachmittag zwischen 16.00 und 17.00 Uhr etwa in den Wohngebieten rund um die Schule nahe dem Tatort aufgefallen sein könnte.