Wolfsburg (dpa) –

Der VfL Wolfsburg muss die nächste Zeit auf Innenverteidiger Moritz Jenz verzichten. Der 26-Jährige hatte sich im Auswärtsspiel bei Werder Bremen (1:2) eine schwerer wiegende muskuläre Verletzung im linken Oberschenkel zugezogen, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Jenz zählt bei den Niedersachsen zum Stammpersonal und stand in zehn Ligaspielen in dieser Saison bislang achtmal über die volle Spielzeit auf dem Platz. Wie lange der Abwehrspieler genau ausfällt, bleibt offen. Schon Ende Oktober hatte Jenz zwei Spiele verpasst – damals wegen Hüftproblemen.